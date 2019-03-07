Более 700 млн рублей выделено на ремонт дорог в Нижнем Тагиле по нацпроекту в 2019 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 марта. /ТАСС/. Более 700 млн рублей, в том числе 576 млн рублей из федерального бюджета, направлено на реализацию мер в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" в 2019 году в Нижнем Тагиле. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе администрации города.

Ранее сообщалось, что общая протяженность трасс Нижнетагильской городской агломерации составляет 301,441 км, из них в нормативном состоянии к концу 2017 года находилось 53,5 % дорог. В соответствии с планами нацпроекта, к концу 2019 года этот показатель должен вырасти до 65,9 %. В Нижнетагильской городской агломерации планируется реализовать 26 объектов, в том числе отремонтировать около 7 км трассы Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов и 21 улицу в Нижнем Тагиле.

"Глава города [Нижнего Тагила] Владислав Пинаев уточнил, что 576 миллионов будет направлено на реализацию программы "Безопасные и качественные дороги" из федерального бюджета", - говорится в сообщении.

По данным паспорта проекта, всего в 2019 году на проведение работ на автомобильных дорогах, входящих в состав Нижнетагильской городской агломерации, выделено 720 млн рублей, помимо федеральных средств, 114 рублей на реализацию проекта выделит региональный бюджет, вклад городского бюджета составит около 30 миллионов рублей.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, 83 субъекта РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, вдвое увеличена (до 85%) протяженность дорог городских агломераций в нормативном состоянии. Финансирование нацпроекта со стороны регионов РФ за шесть лет составит более 4 трлн рублей, федеральный бюджет направит более 440 млрд рублей.