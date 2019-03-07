На поддержку семей с детьми в Калужской области до 2024 года направят 6 млрд рублей

КАЛУГА, 7 марта. /ТАСС/. Порядка 6 млрд рублей планируется направить до 2024 года на поддержку семей при рождении детей в Калужской области в рамках национального проекта "Демография". Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе правительства региона.

"В Калужской области разработаны как региональная составляющая национального проекта "Демография" пять проектов, среди них - "Финансовая поддержка семей при рождении детей". Реализацию регионального проекта планируется осуществить за счет федерального и областного бюджетов. Общий объем финансирования [на время реализации проекта] составляет 6, 075 млрд рублей", - сказал собеседник агентства.

В 2019 году на поддержку семей планируется направить 1,7 млрд рублей, из них 819,8 млн - это средства федерального бюджета, уточнили в пресс-службе. Региональная программа предусматривает внедрение механизма финансовой поддержки, направленного на минимизацию изменений финансовых возможностей при рождении детей. Так, за счет областного и федерального бюджетов семьи ежегодно будут получать выплату при рождении первенца, при появлении на свет третьего ребенка. Область выделит подъемные при рождении второго и последующих детей, а также компенсации семьям, где среднедушевой доход членов семьи не превышает прожиточный минимум.

Более 1,6 тыс. процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) планируется сделать женщинам Калужской области за счет базовой программы обязательного медицинского страхования в рамках региональной программы, рассказали в пресс-службе. В регионе ЭКО можно сделать в медицинском радиологическом центе научном центре им. А.Ф. Цыба и двух частных клиниках, участвующих в территориальной программе госгарантий бесплатного оказания медпомощи. Средняя стоимость одной процедуры ЭКО в 2019 году - 116,9 тыс. рублей.

Во исполнение майского указа президента 2018 года были разработаны нацпроекты в 12 сферах (демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт). Их планируется реализовать до 2024 года.