Бережливые технологии внедрят во всех поликлиниках Екатеринбурга до конца 2020 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 марта. /ТАСС/. Стандарты бережливых технологий внедрят во всех 70 поликлиниках Екатеринбурга к концу 2020 года. Об этом в четверг сообщил департамент информационной политики Свердловской области.

"В 2019 году участие в проекте "Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" примут еще 29 поликлинических отделений муниципальных больниц Екатеринбурга, из которых 16 детские. А к концу 2020 года стандарты бережливых технологий будут внедрены во всех 70 поликлинических отделениях города", - говорится в сообщении.

Проект предусматривает оптимизацию работы регистратуры, внедрение удобной системы распределения потоков пациентов в зависимости от цели обращения и системы электронной очереди в поликлиниках. "Уже в 26 поликлиниках Екатеринбурга имеются открытые регистратуры, и в более чем 40 поликлиниках работает система электронной очереди", - отмечается в релизе.

Проект "Бережливая поликлиника" реализуется в России с октября 2016 года". Он направлен на создание пациентоориентированной системы оказания медицинской помощи. С 2019 года проект по внедрению новой модели медицинской организации с переходом на бережливые технологии стал частью одного из восьми федеральных проектов национального проекта "Здравоохранение".

Свердловская область присоединилась к проекту "Бережливая поликлиника" в 2017 году. На его реализацию из городского бюджета выделяется от 6 до 10 млн в год.