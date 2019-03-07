Институт радиофизики и физической электроники СО РАН создадут в Омске

НОВОСИБИРСК, 7 марта. /ТАСС/. Институт радиофизики и физической электроники, которые будет разрабатывать инновационные технологии для омских оборонных предприятий, будет создан в структуре омского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) в рамках национального проекта "Наука". Как сообщается в четверг на сайте СО РАН, первая лаборатория института откроется уже в этом году.

Национальный проект "Наука" подразумевает создание до 2024 года новых лабораторий, 30% из которых будут возглавлять молодые перспективные исследователи. Министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков уточнял, что всего таких лабораторий будет создано 900, и их коллектив будет состоять из молодых специалистов, которые, обучаясь в университетах, смогли бы более активно участвовать в исследовательских проектах.

"Взаимоотношения Сибирского отделения Российской академии наук и Омской области имеют очень глубокие корни. <…> В ближайших планах - создание Института радиофизики и физической электроники в структуре омского научного центра СО РАН, в этом году планируется открыть лабораторию, на это выделяются средства и ставки сотрудников. Наша задача - создать именно ядро института, вокруг которого будет наращиваться остальная инфраструктура. Территориальных проблем не вижу. Институт будет ориентироваться на запросы конкретно омских предприятий", - цитируются в сообщении слова председателя СО РАН академика Валентина Пармона.

В пресс-службе правительства Омской области ТАСС рассказали, что институт создается в рамках соглашения о сотрудничестве между регионом и Сибирским отделением РАН. "Само соглашение значительно шире, его задача - сотрудничество в сфере научно-технической и инновационной деятельности, направленное на решение актуальных социально- экономических задач Омской области с эффективным использованием научного потенциала СО РАН", - сказал собеседник агентства.

Создание лабораторий

По словам заместителя министра промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области Игоря Лукьянова, всего в сибирском городе на базе института будет создано четыре лаборатории. "Это лаборатории связи, оптической электроники и еще две других. Они будут заниматься разработками для конкретных сфер промышленности, - сказал ТАСС Лукьянов. - Пока по институту будут задействованы два предприятия: ОНИИП (Омский научно-исследовательский институт приборостроения) и ПО "Иртыш", но в дальнейшем, возможно, подключатся и другие предприятия".

Заместитель генерального директора НИИ приборостроения по научной части Сергей Кривальцевич добавил ТАСС, что новый институт займется широким спектром вопросов, включая вопросы локации, навигации, позиционирования связи и мониторинга. По его словам, сегодня у предприятий нет возможности заниматься перспективными разработками. "Конечно, ими все же занимаются, но очень тяжело и очень мало, и сейчас нам приходится обращаться в Новосибирск, Красноярск. А это определенные трудности, связанные с расстоянием, секретностью и так далее", - заключил представитель НИИ.