Магнитогорск и Ханты-Мансийск впервые заняли лидирующие позиции в рейтинге состояния дорог

ПСКОВ, 7 марта. /ТАСС/. Магнитогорск и Ханты-Мансийск показали рекордный рост в рейтинге дорог городов России, поднявшись с нижних строчек списка сразу на 40-50 пунктов. На данный момент они входят в первую десятку городов по качеству магистралей, сообщил ТАСС депутат Госдумы от Псковской области, лидер движения "Убитые дороги" Александр Васильев, который является участником общественно-делового совета по реализации национального проекта "Безопасные и качественные дороги".

В движении "Убитые дороги" состоят порядка 200 тыс. человек из всех регионов России. На данный момент, по подсчетам активистов, в стране насчитывается более 36 тыс. участков, требующих ремонта и провоцирующих аварийные ситуации на дорогах. По словам Васильева, в России ежегодно происходит порядка 170 тыс. ДТП с пострадавшими. Проводя инспекции дорог, активисты стимулируют власти субъектов РФ принимать меры по сохранению автомобильных дорог, что является одним из направлений национального проекта "Безопасные и качественные дороги".

"Мы регулярно силами активистов нашего движения проводим оценку качества дорог в стране и обновляем рейтинг дорог городов России. По итогам недавней инспекции сильно подтянулся Магнитогорск, он с 55 места перебрался на четвертое, аналогичный рекорд у Ханты-Мансийска, он поднялся с 43 на 7 место", - сказал Васильев. Депутат отметил, что власти этих городов учли критику предыдущих инспекций, стали более пристально следить за состоянием дорог, повысили качество и количество отремонтированных участков.

Он также добавил, что на данный момент самые качественные дороги в Тюмени, этот город занимает первую строчку во всероссийском рейтинге. "Здесь дороги даже в частном секторе и промзоне отвечают нормативным требованиям. Как отметили чиновники в Тюмени, залог хороших дорог - результат следования нормативам и технологиям, а также жесткий контроль качества приемки работ", - пояснил собеседник агентства.

При этом, по словам Васильева, некоторые города РФ существенно снизили свои позиции во всероссийском рейтинге дорог. "Среди тех, кто деградировал сильно - Чебоксары, у них рекордное падение с 13 на 75 место, также Мурманск опустился с 38, на 83 место. В этих городах те объекты, которые были сделаны, интенсивно разрушились, не выдержали гарантию и появилось много ям на дорогах", - уточнил он.

Васильев также добавил, что ряд городов общественники по итогам проверок включили черный список. Сейчас в списке находятся Владивосток, Нальчик и Тверь - города, в которых дороги через 2 года после ремонта выглядят так, как будто никакие работы с ними не проводились. "И за этим никто не следит, ничего не делается, как оно было, так и осталось. Там очень много проблем, это связано с кучей разных факторов", - сказал депутат.