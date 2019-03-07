На развитие дорог Республики Алтай до 2024 года планируется направить более 12 млрд рублей

ТАСС, 7 марта. Инвестиции в дорожную сеть Республики Алтай в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги" запланированы в ближайшие шесть лет в объеме более 12 млрд рублей. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"Предварительный объем средств из федерального бюджета с 2019 по 2024 годы - 12 млрд 183 млн рублей. Из них в развитие дорожной сети Горно-Алтайской агломерации предполагается направить 780 млн рублей, на остальные дороги региона - 11 млрд 403 млн рублей", - сообщили в ведомстве.

Министерство регионального развития субъекта разработало региональный проект Республики Алтай, который в свою очередь, входит в федеральные проекты "Дорожная сеть" и "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства". В свою очередь, они включены в нацпроект "Безопасные и качественные дороги". Как отмечают в правительстве, цель инвестиций, в том числе, не только повысить безопасность, но и создать комфортные условия в туристическом горном регионе, чтобы гостям было удобнее добираться до точек назначения.

Уже на 2019 год средства, запланированные на реализацию нацпроекта в республике, составят более 1,2 млрд рублей. Работы предполагается провести на 26 объектах, в том числе на 15 объектах местного значения Горно-Алтайской агломерации и 11 регионального значения. Так, запланирована реконструкция подъезда Талда-Тюнгур (природный парк "Белуха") на участке протяженностью 1,3 км.

"По всем объектам местного значения Горно-Алтайской агломерации в 2019 году запланирован ремонт. Начаты проектные работы, ориентировочные сроки завершения государственной экспертизы достоверности сметной стоимости - март 2019 года", - сказали в ведомстве.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, 83 субъекта РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, вдвое увеличена (до 85%) протяженность дорог городских агломераций в нормативном состоянии. Финансирование нацпроекта со стороны регионов РФ за шесть лет составит более 4 трлн рублей, федеральный бюджет направит более 440 млрд рублей.