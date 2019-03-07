Пермский край направит на развитие онкологической помощи более 1 млрд рублей

ПЕРМЬ, 7 марта./ТАСС/. Власти Пермского края направят более 1 млрд рублей на развитие онкологической помощи, часть средств выделено из федерального бюджета в рамках национального проекта "Здравоохранение", заявил в четверг губернатор региона Максим Решетников на заседании правительства края.

"В этом году, по поручению президента РФ, беспрецедентный объем средств выделяется на эту программу. Более 1 млрд рублей у нас дополнительно идет на вопросы, связанные с онкологической помощью - это закупка дорогостоящих лекарств, которых ранее не было в перечне, которые позволят на абсолютно ином уровне лечить заболевание <…> только в этом году на обновление оборудования мы направляем свыше 400 млн рублей и здесь подавляющее финансирование идет как раз из федерального бюджета в рамках национального проекта", - сказал он.

По словам губернатора, 23% всех смертей в крае - это онкологические проблемы. "Сейчас 54% случаев мы выявляем на ранней стадии, задача к 2024 году довести этот показатель до 70%", - уточнил Решетников.

Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова, в свою очередь, сообщила, что для эффективного выявления онкопатологий на ранней стадии в Пермском крае создается трехуровневая система оказания онкологической помощи. На первом уровне в поликлиниках будут открыты кабинеты по раннему выявлению онкозаболеваний, на втором уровне создаются центры амбулаторной онкологической помощи для подтверждения диагноза и лечения в условиях дневного стационара. Задача третьего уровня - как можно раньше начать специализированное лечение. "Выстроив трехуровневую систему, мы хотим, чтобы с момента подозрения на злокачественное образование до начала лечения проходило не более 16 дней", - сказала Мелехова.

В рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение" в Пермском крае будет проведена модернизация онкодиспансера и онкологических отделений, произойдет внедрение современных диагностических технологий и методов лечения, будет сформирована единая комплексная система от ранней диагностики до своевременной качественной помощи пациентам.

На сегодняшний день в Пермском крае работает более 70 кабинетов раннего выявления онкозаболеваний, еще 144 откроют в 2019 году.

О нацпроекте "Здравоохранение"

В нацпроект "Здравоохранение" входят восемь федеральных проектов: "Развитие системы оказания первичной медико- санитарной помощи", "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", "Борьба с онкологическими заболеваниями", "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям", "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами", "Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий", "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" и "Развитие экспорта медицинских услуг".