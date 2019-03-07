Около 5 млрд рублей направят на лечение онкобольных в Свердловской области в 2019 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 марта. /ТАСС/. Власти Свердловской области направят около 5 млрд рублей в 2019 году на совершенствование медицинской помощи при лечении онкологических заболеваний в регионе, это на 65% больше, чем в 2018 году, сообщает в четверг департамент информационной политики Свердловской области.

"Почти 5 млрд рублей будет направлено в 2019 году на оплату онкологической помощи в Свердловской области. Этот показатель на 65% выше прошлогоднего <...> Столь существенный рост, в основном, связан с расширением схем терапии и рекомендациями к более частому использованию самых современных и дорогостоящих химиопрепаратов", - говорится в сообщении.

Дополнительные средства были направлены из бюджета федерального фонда ОМС. "Средства были выделены из субвенций, которые федеральный фонд направляет в территориальный. Количество средств было увеличено, чтобы реализовать нацпроект "Здравоохранение". Борьба с онкологическими заболеваниями является его ключевой частью", - рассказала ТАСС пресс-секретарь ТФОМС по Свердловской области Елена Денисламова.

В тексте указано, что деньги пойдут на оплату почти 70 тыс. госпитализаций в дневной и круглосуточный стационары, а также на оплату помощи в амбулаторном звене. По данным департамента, за последние полгода средняя стоимость лечения онкобольного выросла на 30% с 51 тыс. рублей до 67 тыс. рублей.

"Ограничений по объему, стоимости исследований, назначению химиопрепартов в субъекте нет. Ряд пациентов получает дорогостоящее лечение на сотни тысяч рублей в год за счет средств системы обязательного медицинского страхования", - отметили в департаменте.

Национальный проект "Здравоохранение" включает в себя федеральную программу "Борьба с онкологическими заболеваниями". Его целевым показателем является снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных с 199,9 случая на 100 тыс. населения до 185 случаев в 2024 году. Общий объем финансирования федерального проекта с 2019 года по 2024 год составит 969 млрд рублей.