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Кабмин утвердил правила реализации нацпрограммы "Цифровая экономика"

Ответственным министерством назначена Минкомсвязь, а проектным офисом - Аналитический центр при правительстве

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Правительство утвердило положение по управлению реализации национальной программы "Цифровая экономика РФ". Это следует из постановления, размещенного на сайте кабмина.

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Документом предусмотрено утверждение порядка разработки паспорта нацпрограммы и ее федеральных проектов, а также мониторинга и контроля по выполнению мероприятий федеральных проектов в рамках нацпрограммы. Ответственным министерством, отвечающим за реализацию нацпрограммы, назначается Минкомсвязь, а проектным офисом - Аналитический центр при правительстве РФ. Помимо этого, участниками системы управления реализации "Цифровой экономики" являются президиум совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, правительственная комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности, куратор национальной программы, кураторы федеральных проектов нацпрограммы и другие.

Положение утверждено для обеспечения преемственности программы "Цифровая экономика РФ", которая была утверждена летом 2017 года. В рамках этого правительство также подписало распоряжение, в котором эта программа признана утратившей свою силу.

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