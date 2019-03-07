Общественники в 2019 году начнут инспектировать качество ремонта дорог в России

ПСКОВ, 7 марта. / ТАСС/. Активисты межрегионального общественного движения "Убитые дороги" в 2019 году проинспектируют 1,5 тыс. дорог, посетив все регионы страны. Вместе с экспертами из автодорожных вузов они впервые оценят качество ремонта трасс, проведенного в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги", сообщил ТАСС депутат Госдумы от Псковской области, лидер движения "Убитые дороги" Александр Васильев.

По его словам, специалисты также оценят состояние дорог, которые пока находятся в разбитом состоянии, и дадут властям рекомендации по приведению в порядок таких участков. На данный момент, по подсчетам активистов, в стране существуют более 36 тыс. участков, требующих ремонта и провоцирующих аварийные ситуации. По словам Васильева, в России ежегодно происходит порядка 170 тыс. ДТП с пострадавшими.

"Дорожные рейды пройдут во всех регионах РФ, вместе с экспертами из профильных автодорожных вузов страны мы оценим общее качество улично-дорожной сети, состояние гарантийных дорог, а также впервые оценим трассы, отремонтированные по проекту "Безопасные и качественные автодороги". Всего проинспектируем более 1,5 тыс. дорог. Также инспекторы дадут региональным властям советы по ликвидации очагов аварийности", - сказал Васильев.

По его словам, общественники также обновят информацию на интерактивной "Карте убитых дорог", которая собирает от жителей страны информацию о проблемных участках трасс.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, 83 субъекта РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, вдвое увеличена (до 85%) протяженность дорог городских агломераций в нормативном состоянии. Финансирование нацпроекта со стороны регионов РФ за шесть лет составит более 4 трлн рублей, федеральный бюджет направит более 440 млрд рублей.