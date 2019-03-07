Четыре лаборатории созданы в сибирском Институте катализа

НОВОСИБИРСК, 7 марта. /ТАСС/. Четыре новые лаборатории созданы в Институте катализа (ИК) СО РАН в рамках национального проекта "Наука". Лаборатории занимаются изучением синхротронного излучения, катализаторов нефтепереработки, переработки ископаемого и растительного сырья, а также фото- и электрокатализа сообщили в четверг ТАСС в отделе внешних коммуникаций ИК СО РАН.

Национальный проект "Наука" подразумевает до 2024 года создание новых лабораторий, 30% из которых будут возглавлять молодые перспективные исследователи. Министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков уточнял, что всего таких лабораторий будет создано 900, и их коллектив будет состоять из молодых специалистов, которые, обучаясь в университетах, смогли бы более активно участвовать в исследовательских проектах.

Лаборатория перспективных синхротронных методов исследования создана с целью интенсификации диагностических исследований, использующих уникальные научные установки класса мегасайенс. Сотрудники лаборатории будут проводить исследования с использованием синхротронного излучения, а также примут участие в разработке научной программы и проектировании исследовательской инфраструктуры центра коллективного пользования "СКИФ".

Лаборатория комплексной переработки ископаемого и растительного сырья занимается разработкой каталитических технологий для переработки сырья в компоненты гибридных топлив и ценные химические продукты. Лаборатория фото- и электрокатализа призвана исследовать природоподобные процессы, протекающие под воздействием света. Четвертая лаборатория - катализаторов нефтепереработки занимается исследованиями катализаторов глубокой переработки нефтяного сырья, а также исследованием процессов гидропереработки нетрадиционного углеводородного сырья.

Национальный проект "Наука" предполагает, что к 2024 году Россия войдет в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки. В бюджет нацпроекта заложено 636 млрд рублей. До 2024 года будет обновлено 50% всей приборной базы, более половины научных сотрудников будут составлять молодые специалисты в возрасте до 39 лет.