Более 11 тыс. многодетных семей Тверской области полностью освободили от оплаты вывоза ТКО

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Заксобрание Тверской области в четверг утвердило изменения регионального законодательства, согласно которым более 11 тыс. многодетных семей полностью освободили от оплаты вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО). Об этом сообщила пресс-служба областного правительства на официальном сайте.

"Инициатива губернатора Игоря Рудени об освобождении многодетных семей от платы за вывоз твердых коммунальных отходов поддержана законодательным собранием Тверской области. На заседании регионального парламента 7 марта внесены изменения в областной закон о социальной поддержке многодетных семей. Предусмотрено полное освобождение семей с тремя и более детьми от платы за эту коммунальную услугу", - говорится в сообщении.

С начала 2019 года в Тверской области установлен единый для жителей всех типов домов тариф за вывоз и утилизацию мусора - 96,5 рублей с человека. "Учитывая, что есть семьи, в которых воспитывается и пять, и восемь, и даже 12 детей, расходы на оплату вывоза ТКО получались очень существенными. Уже произведенные платежи будут пересмотрены, то есть действие льготы начинается фактически с 1 января 2019 года", - рассказали ТАСС в пресс-службе региона.

Получателями нового вида соцподдержки станут более 11 тыс. многодетных семей. Средства, необходимые для введения льготы, в сумме более 69 млн рублей выделят из областного бюджета. "Мы обсудим, каким образом будут осуществляться эти шаги - через компенсацию за оплаченные расходы или через обнуление ставки для многодетных семей", - цитирует пресс-служба Руденю.

Глава региона отметил, что решение о том, что многодетные семьи не будут платить за вывоз ТКО - конкретные действия по исполнению задач, поставленных в послании президента РФ Владимира Путина в феврале 2019 года, и соответствуют целям, определенным в национальном проекте "Демография".

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов, касающихся финансовой поддержки семей, содействию занятости женщин, заботы о старшем поколении, укрепления общественного здоровья и развития массового спорта.