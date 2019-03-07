Свердловская область ликвидировала очередь в детсадах для детей от трех до семи лет

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 марта. /ТАСС/. Власти Свердловской области ликвидировали очередь в детских садах для детей в возрасте от 3 до 7 лет, сообщили в четверг ТАСС в департаменте информационной политики региона.

"В Свердловской области была проделана серьезная работа по созданию мест в детских садах. На Среднем Урале введено порядка 70 тысяч мест в дошкольных образовательных учреждениях, очередь для детей в возрасте от 3 до 7 лет ликвидирована", - рассказали в департаменте.

Кроме того, областные власти планируют создать около 17 тысяч мест в яслях в период до 2020 года. Таким образом, к 2021 году правительство региона обеспечит стопроцентную доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет. На сегодняшний день уровень доступности дошкольного образования для детей раннего возраста, по данным департамента информполитики, на Среднем Урале составляет 74%.

В состав нацпроекта "Демография" входят пять подразделов - федеральных проектов. Среди них - "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет". Всего на реализацию нацпроекта планируется направить 3 трлн 105,2 млрд рублей.