Более 14 тыс. свердловских школьников будут обучаться в "Кванториумах" к 2024 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 марта. /ТАСС/. Количество школьников, которые смогут обучаться и участвовать в мероприятиях детских технопарков "Кванториум", к 2024 году достигнет 14,6 тыс. человек в Свердловской области. Об этом сообщили в четверг ТАСС в департаменте информационной политики региона.

"Количество свердловских школьников, которые занимаются в "Кванториумах" по естественнонаучным и техническим направлениям и участвуют в мероприятиях детских технопарков, к 2024 году вырастет до 14,6 тыс. человек. <…> Работа по развитию сети детских технопарков ведется в соответствии с региональным проектом "Успех каждого ребенка" в рамках реализации национального проекта "Образование". <…> Сейчас в регионе работает три "Кванториума", - сказали в департаменте.

По данным департамента, обучение и мероприятия в одном технопарке, например фестивали технического творчества и хакатоны, могут охватить порядка 3 тыс. человек. Учащиеся "Кванториумов" представляют свои проекты ведущим промышленным предприятиям региона, сотрудники которых анализируют подготовленные паспорта и оценивают работу школьников.

В регионе также реализуется программа "Уральская инженерная школа", разработанная по инициативе губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Согласно ей, к 2020 году не менее 75% детей от 5 до 18 лет будут обучаться по техническим специальностям в рамках дополнительного образования.

Детские технопарки "Кванториум" - площадки бесплатного дополнительного образования, оснащенные высокотехнологичным оборудованием. Их цель - способствовать подготовке новых высококвалифицированных инженерных кадров, а также разрабатывать, тестировать и внедрять инновационные технологии.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования. Куратором проекта назначена зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, руководителем - министр просвещения РФ Ольга Васильева.