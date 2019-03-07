Россия предлагает Сербии наработки своих нацпроектов

БЕЛГРАД, 7 марта. /ТАСС/. Россия предлагает Сербии создать совместные предприятия для реализации высокотехнологичных проектов, а также использовать в республике наработки российских нацпроектов. Об этом в четверг по итогам заседания российско-сербского межправительственного комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству сообщил журналистам вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Мы ищем новые сферы для сотрудничества, помимо традиционных, связанных с развитием взаимоотношений в электроэнергетике, транспортировке энергоносителей, транспортных проектах. У нас есть предложение, и мы дали поручение соответствующим структурам, использовать все наработки, которые сегодня будут реализованы в рамках национальных проектов, которые идут в России, в интересах сербских потребителей", - сказал Борисов.

По его словам, это в первую очередь такие проекты, как "Цифровая экономика", "Здравоохранение", "Жилье и городская среда", "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

"Мы будем предлагать наработанные конкурентоспособные технологии с целью их внедрения на сербской земле путем создания совместных предприятий или национальных кооператоров, что создаст дополнительные рабочие места и увеличит поступления в бюджет", - уточнил вице-премьер РФ.