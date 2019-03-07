Около 500 млн рублей выделят на благоустройство дворов и парков в Удмуртии

ИЖЕВСК, 7 марта. /ТАСС/. Власти Удмуртии планируют благоустроить 170 дворов и порядка 100 общественных пространств в 2019 году. На эти цели выделят около 500 млн рублей по проекту "Формирование комфортной городской среды", сообщила в четверг пресс-служба Министерства строительства, ЖКХ и энергетики региона.

Ранее Минстрой РФ опубликовал рейтинг субъектов страны по уровню реализации в 2018 году этого проекта: Удмуртия вошла в десятку лучших регионов России, набрав 71 балл и заняв восьмое место.

"В текущем году в республике в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" планируется благоустроить 170 дворов и 93 общественных пространства. На эти цели будет направлено 465,7 млн рублей средств из федерального бюджета и 14,4 млн рублей из республиканского", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ТАСС уточнили, что в 2018 году в республике благоустроили 77 общественных пространств и 159 дворов на общую сумму 280 млн рублей, из которых 65 млн - средства республиканского бюджета. "То есть, в 2019 году финансирование проекта значительно увеличится, при этом нагрузка на бюджет республики будет меньше", - сказал собеседник агентства.

Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" входит в национальный проект "Жилье и городская среда", который рассчитан на 2019-2024 годы и подразумевает расходы в размере более 1 трлн рублей. Цель проекта - повышение комфортности городской среды, а также увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов ее развития.