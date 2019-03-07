Новый корпус детсада для дошкольников с ограниченными возможностями открылся в Ульяновске

УЛЬЯНОВСК, 7 марта. /ТАСС/. Второй корпус детского сада № 101 для детей с ограниченными возможностями здоровья в четверг открылся в Ульяновске. Ввод учреждения в эксплуатацию состоялся в рамках реализации в регионе национального проекта "Демография", сообщила журналистам министр образования и науки региона Наталья Семенова.

Строительство новых детских садов планируется в регионе в рамках реализации национального проекта "Демография", согласно которому к 2021 году должна быть обеспечена 100%-ная доступность образования для детей в возрасте от полутора до трех лет.

"Важность ввода этого детского сада еще и обусловлена тем, что мы реализуем активно нацпроект, который касается поддержки семей. И в этом дошкольном образовательном учреждении созданы условия для детей с различными нозологиями (нарушениями развития)", - сказала министр, отвечая на вопрос ТАСС.

Новый корпус дошкольного учреждения открылся в здании, где раньше размещался детский сад, но долгое время помещение использовалось не по назначению. Решение о введении в строй здания было принято губернатором Ульяновской области Сергеем Морозовым. На реконструкцию объекта было направлено 150 млн рублей. После капитального ремонта в учреждении оборудован бассейн со специальным подъемником для детей с ограниченными возможностями, сенсорные комнаты, вертикализаторы - устройства, позволяющие принимать вертикальное положение, специальные костюмы для детей с ДЦП, кресла для передвижения по помещению и другое оборудование.

Как рассказала журналистам заведующая детским садом № 101 Татьяна Куранова, в дошкольном образовательном учреждении будут заниматься дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с синдромом Дауна, со сниженным интеллектом, с задержкой психического развития, с тяжелыми нарушениями речи. "Корпус детского сада рассчитан на 180 детей. Для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата есть адаптивная физкультура, ее могут посещать и дети других групп, потому что практически у всех детей нарушения осанки имеются", - уточнила она, отвечая на вопрос ТАСС.

Ситуация с детскими садами

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что условия для обучения детей-инвалидов созданы в 22% российских школ и 17% детских садов. В свою очередь, замглавы Минобрнауки Татьяна Синюгина заявила, что около 1,2 млн детей с ограниченными возможностями здоровья воспитываются и учатся в российских детских садах и школах.

Согласно опросу, который провели активисты Общероссийского народного фронта, почти 15% родителей детей с ограниченными возможностями здоровья, заявили, что не смогли подобрать подходящую школу или детский сад. Опрос провели активисты ОНФ вместе с фондом "Национальные ресурсы образования" в ноябре 2018 года. В исследовании приняли участие 690 родителей из 68 регионов.

Национальный проект "Демография"

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Федеральный проект "Содействие занятости женщин" предполагает, что к концу 2019 года будет создано не менее 90 тыс. дополнительных мест в организациях по уходу и присмотру для воспитанников до трех лет, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.