В удмуртском поселке открылись два детсада для детей до трех лет

ИЖЕВСК, 7 марта. /ТАСС/. Два детских сада для детей до трех лет открылись в удмуртском поселке Ува, что позволило сократить очередь в группы ясельного возраста почти в два раза, сообщил пресс-служба главы и правительства республики.

"В поселке Ува открыли ясли "Колокольчик" и ясли "Тополек", куда отправятся дети возрастом до трех лет", - говорится в распространенном сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, благодаря открытию двух яслей очередь в детсад среди малышей до трех лет в Увинском районе сократилась до 64 человек. Ожидается, что острота проблемы с путевками в ясли в Уве будет закрыта после ввода в поселке еще одного дошкольного учреждения на 80 мест, по которому в настоящее время уже ведутся проектные работы.

По данным пресс-службы, в целом в Удмуртии в 2019 году будут открыты 27 яслей на 2,1 тыс., на их строительство направлено более 1,3 млрд рублей. Планируется, что к 2021 году в регионе в рамках реализации нацпроекта "Демография", согласно которому к 2021 году в стране должна быть обеспечена 100-процентная доступность образования для детей в возрасте от полутора до трех лет, будет построено еще 24 объекта на 2190 мест. Всего в настоящее время очередь в ясли для детей до трех лет в Удмуртии составляет около 4,5 тыс. человек.

По словам заместителя председателя правительства региона Анастасии Муталенко, которая присутствовала на открытии, средняя стоимость строительства новых типовых зданий, рассчитанных по проекту на 80 мест, составляет около 90 млн рублей, финансирование ведется за счет средств федерального и республиканского бюджетов. Следующие новоселья и открытие новых зданий садов-яслей ожидается в Можге, Якшур-Бодье и в других муниципальных образованиях республики.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Нацпроекты планируется реализовать до 2024 года.