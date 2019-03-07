Финансирование программы благоустройства омских городов вырастет в 2019 году почти на 30%

ОМСК, 7 марта. /ТАСС/. Около 710 млн рублей будет направлено в 2019 году в Омской области на формирование комфортной городской среды в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", сообщили ТАСС в пресс- службе регионального министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса. Это почти на 30% больше по сравнению финансированием прошлого года, когда на те же цели было выделено 549,8 млн рублей.

Проект "Формирование комфортной городской среды", направленный на благоустройство общественных пространств и дворов, стартовал в 2017 году по поручению президента РФ Владимира Путина. В настоящее время он входит в состав национального проекта "Жилье и городская среда". Согласно паспорту нацпроекта, число городов с благоприятной средой проживания должно увеличиться к 2024 году на 60%.

"В 2019 году на формирование комфортной городской среды будет направлено порядка 710 млн рублей, из которых 580 млн рублей выделил федеральный бюджет, 75 млн - областной и 55 млн - муниципальный бюджеты", - сказал представитель Минстроя.

По его словам, в рамках программы планируется благоустроить 38 общественных территорий и около 50 дворов. Больше всего средств, более 350 млн рублей, получит сам Омск, около 100 млн рублей - малые города и более 200 млн рублей - городские и сельские поселения.

В 2018 году финансирование проекта в регионе составило 549,8 млн рублей. В пресс-службе Минстроя подчеркнули, что средства были освоены в полной объеме, более того, из дорожного фонда дополнительно было выделено почти 100 млн рублей на ремонт асфальтового покрытия дворовых и междворовых проездов.

Собеседник агентства добавил, что проект благоустройства исторической части города Тары, второго по размеру и старейшего города Омской области, стал победителем Всероссийского конкурса проектов и получил премию 75 млн рублей. На эти средства в 2019 году в центре Тары, которая была основана в 1594 году, будет воссоздан исторический центр города эпохи времен расцвета купечества, когда через город проходил Московский тракт.