Город Саки в Крыму получит более 111 млн рублей по нацпроекту на благоустройство

САКИ /Республика Крым/, 7 марта. /ТАСС/. Курортный крымский город Саки получит в 2019 году более 111 млн рублей на обустройство четырех общественных территорий по проекту "Формирование комфортной городской среды". В прошлом году в городе благоустроили три сквера за 25 млн рублей, сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства республики Дмитрий Черняев на выездном заседании под руководством главы Крыма Сергея Аксенова в Саках.

Проект "Формирование комфортной городской среды", направленный на благоустройство общественных пространств и дворов, стартовал в 2017 году по поручению президента РФ Владимира Путина. В настоящее время он входит в состав национального проекта "Жилье и городская среда". Согласно паспорту нацпроекта, число городов с благоприятной средой проживания должно увеличиться к 2024 году на 60%.

"В текущем году будет выделено уже 111 млн рублей на благоустройство четырех общественных пространств. Это пешеходная зона по улице Курортная, скверы Афганцев и Пушкина, а также площадь Революции", - сказал Черняев.

В пресс-службе министерства ЖКХ Крыма ТАСС уточнили, что 110,38 млн рублей будет выделено из федерального бюджета, 1,1 млн рублей - из республиканского, 100 тыс. рублей - из муниципального бюджета.

Как написал глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в Instagram, город также получит в этом году 19 млн рублей из республиканского бюджета на мусороуборочную технику.

По данным Минфина республики, на реализацию нацпроекта "Жилье и городская среда" в Крыму до 2024 года будет выделено 6,4 млрд рублей, в том числе на благоустройство 1024 общественных территорий.