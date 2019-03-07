Проблему второй смены в школах Ивановской области планируют решить в 2025 году

ТАСС, 7 марта. Власти Ивановской области в 2025 году намерены решить проблему второй смены в школах региона, сообщил ТАСС в четверг замначальника департамента образования области Павел Донецкий.

"До 2024 года в Ивановской области планируется создать 1,9 тыс. мест за счет строительства четырех новых современных школ. Эти мероприятия направлены на постепенную ликвидацию второй смены, которая у нас сегодня имеется в 64 школах региона, а также создание комфортных условий обучения. Вопрос со второй сменой полностью будет решен в 2025 году. Третьей смены в ивановских школах нет", - сказал Донецкий.

По его словам, в сентябре 2019 года в поселке Савино откроют новую школу на 700 мест, сейчас на объекте ведут отделочные работы. "В 2020 году мы введем в эксплуатацию Каменскую школу в Родниковском районе на 150 мест. В плане также строительство двух школ в Иванове - на 350 мест на улице Генерала Хлебникова и на 700 мест в микрорайоне Сухово-Дерябихский", - уточнил замначальника департамента.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования. Куратором проекта назначена зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, руководителем - министр просвещения РФ Ольга Васильева.