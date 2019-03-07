Пункты весогабаритного контроля появятся в Ярославской области в рамках нацпроекта

ЯРОСЛАВЛЬ, 7 марта. /ТАСС/. Шесть автоматических пунктов весогабаритного контроля для надзора за движением тяжеловесных транспортных средств появятся в Ярославской области в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства Ярославской области.

"В рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Ярославской области до 2024 года планируется установить шесть автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств. Сейчас в регионе их нет", - сказала собеседница агентства. Сроки создания пунктов власти пока не называют.

Как ранее сообщалось, более 110 км автодорог Ярославской области будут отремонтированы в 2019 году в рамках нацпроекта. "Из них большая часть - региональные дороги. В городе Ярославле - девять объектов, 15 км дорог", - уточнили в пресс-службе.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое увеличена (до 85%) доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта со стороны регионов РФ за шесть лет составит более 4 трлн рублей, федеральный бюджет направит более 440 млрд рублей.