Около 2,2 млрд рублей направят на программу благоустройства в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 марта. /ТАСС/. Ростовская область направит на реализацию федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" 2,2 млрд рублей в 2019 году, сообщило в четверг управление информационной политики правительства региона.

По итогам реализации проекта в 2018 году область заняла шестое место в рейтинге Минстроя РФ, поднявшись за год на восемь позиций.

"Ростовская область, которая набрала 73 балла из 122 возможных, стала лучшей среди субъектов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов и шестой в стране. В 2018 году благоустроено 33 общественные территории. В 2019 году - с учетом результатов областного конкурса - будет благоустроено 56 объектов", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в управлении, в этом году на благоустройство потратят 2,2 млрд рублей - это средства областного и федерального бюджетов. Согласно информации на сайте правительства региона, в 2018 году на благоустройство направили 1,6 млрд рублей, что на 4 млн рублей больше чем годом ранее.

Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" входит в национальный проект "Жилье и городская среда", который рассчитан на 2019-2024 годы и подразумевает расходы в размере более 1 трлн рублей. Цель проекта - повышение комфортности городской среды, а также увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов ее развития.