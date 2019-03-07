В Калужской области направят около 1 млрд рублей на создание необходимых мест в яслях

КАЛУГА, 7 марта. /ТАСС/. Порядка 958 млн рублей планируется направить в Калужской области до 2021 года на создание мест в ясельных группах, которые позволят полностью справиться с очередью в дошкольные образовательные учреждения, сообщила пресс-служба правительства региона.

Средства предусмотрены региональной программой "Содействие занятости женщин - создание условий для дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" нацпроекта "Демография".

"Одним из направлений регпрограммы национального проекта "Демография" является создание новых мест для детей раннего возраста в дошкольных организациях. Целью является достижение к 2021 году 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. Планируется выделение федеральных финансовых средств на 2019 год в размере 74,4 млн рублей, на 2020 год - 470,9 млн рублей, на 2021 год - 412,8 млн рублей", - сказал представитель пресс-службы.

Так, до 2020 года создадут 1025 мест для детей от двух месяцев до трех лет. Для этого власти будут не только строить новые здания, но и переоборудовать действующие.

В 2019 году начнется строительство здания яслей в Обнинске на 150 мест. Еще 239,3 млн рублей направят на создание ясельных групп в уже работающих детских садах.

Во исполнение майского указа президента 2018 года были разработаны нацпроекты в двенадцати сферах: демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт. Их планируется реализовать до 2024 года.