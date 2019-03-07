Площадь лесов в Курской области за счет нацпроекта планируется увеличить до 368 тыс. га

КУРСК, 7 марта. /ТАСС/. Власти Курской области в рамках реализации нацпроекта "Экология" планируют в ближайшие годы приступить к посадке саженцев на неиспользуемых в регионе землях, что позволит увеличить площадь лесов с 270 до 368 тыс. га. Об этом сообщил ТАСС зампредседателя комитета лесного хозяйства области Дмитрий Репринцев.

До 2024 года в рамках нацпроекта "Экология" власти Курской области направят более 350 млн рублей на различные мероприятия по сохранению, а также восстановлению лесов на участках вырубленных и погибших насаждений. Свыше 57 млн рублей планируется потратить на обновление парка техники для предупреждения и ликвидации лесных пожаров.

"Площадь всех лесов на территории Курской области составляет 270 тыс. га. С учетом всех насаждений лесистость области составляет 11%, а оптимальная с научной точки зрения - 15%. Сейчас мы выступаем с инициативой в рамках регионального, национального проектов передать земли, которые не эксплуатируются. А мы уже на этих землях будем проводить посадку леса, чтобы увеличить площадь лесистости", - сказал Репринцев.

По его словам, специалисты собирают информацию у администраций муниципальных районов, чтобы подсчитать необходимый объем средств на межевание и перевод земель из одной категории в другую. "Через три года можно будет приступать к посадке деревьев", - добавил он.

Плантация для улучшенных дубрав

Для обновления дубрав низкого качества, появившихся в Курской области после Великой Отечественной войны, уже в 2020 году в регионе будет создана плантация элитного дуба - отобранных саженцев с улучшенными качествами на площади в 10 га. Как отметили в комитете лесного хозяйства области, в дальнейшем плантация послужит источником для семян более высокого качества.

"После Великой Отечественной войны, когда у нас много деревьев было спилено, лес стал возобновляться неправильно. Проводились исследования, которые говорили о том, что наши дубравы долго не проживут, их нужно менять. Для обеспечения качественным посадочным материалом нам и необходимо создание плантации. Это задел для будущих поколений", - отметил замглавы комитета.

Дуб произрастает в Курской области на площади более 111 тыс. га, значительная часть деревьев уже поражена болезнями и требует замены на насаждения искусственного происхождения с улучшенными качествами. Именно дуб, по словам специалистов, является приоритетной породой дерева для области из-за своих качеств и способности вырабатывать большое количество кислорода. В целом же в регионе функционируют 18 плантаций площадью порядка 170 га, где выращивают посадочный материал для восстановления старых и вырубленных лесов.

О нацпроекте

Национальный проект "Экология" разработан во исполнение майского указа президента РФ Владимира Путина и включает 11 федеральных проектов, призванных решить такие задачи, как ликвидация всех выявленных на 1 января 2018 года несанкционированных свалок в границах городов, снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100%. Всего на реализацию нацпроекта планируется направить 4 трлн 41 млрд рублей.