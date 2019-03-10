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Порядка 150 медиков поедут работать в села и малые города Якутии в 2019 году

Переезд врачей и фельдшеров осуществляется в рамках регионального проекта, направленного на ликвидацию кадрового дефицита в медучреждениях

ЯКУТСК, 11 марта. /ТАСС/. Почти 150 медиков переедут в села и малые города Якутии по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер" в 2019 году. Об этом сообщила ТАСС в понедельник министр здравоохранения республики Елена Борисова.

Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию сообщил, что медицинская помощь до конца 2020 года должна стать доступной во всех регионах страны, в том числе за счет реализации программы "Земский доктор".

"В 2019 году планируем направить 119 врачей и 27 фельдшеров", - сказала Борисова и отметила, что программа финансируется в рамках нацпроекта "Здравоохранение".

Она добавила, что в 2018 году программой воспользовались 139 врачей и 25 фельдшеров.

Региональный проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами" направлен на ликвидацию кадрового дефицита в медучреждениях. Он предполагает внедрение новой процедуры допуска врачей к профессиональной деятельности и развитие целевого обучения, а также непрерывное повышение квалификации врачей.

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