Капитальный ремонт 11 домов культуры проведут в Забайкалье за счет нацпроекта

ЧИТА, 11 марта. /ТАСС/. Власти Забайкальского края в 2019 году проведут капитальный ремонт 11 домов культуры. Почти 70 млн рублей на это выделено в рамках национального проекта "Культура", сообщили в понедельник ТАСС в региональном минкультуры.

Нацпроект "Культура" реализуется в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина о необходимости и стратегических задачах развития страны на период до 2024 года. Он включает в себя федеральные проекты "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Наибольших вложений потребует первый раздел - 84 млрд рублей.

"В 2019 году по программе "Культурная среда" будет проведен капитальный ремонт 11 учреждений культуры в 10 районах Забайкальского края. Для этого из федерального бюджета выделено 69,5 млн рублей", - сказали в министерстве.

Дома культуры отремонтируют в селах Чиндалей, Чара, Калга, Кыра, Савватеево, Первый Чиндант, Нижний Цасучей, Малета, Хадакта, Комсомольское и Хара-Шибирь. Их население варьируется от 500 до 5 тыс. жителей. Эти села расположены в разных районах Забайкалья - как на севере региона, вблизи Байкало-Амурской магистрали, так и в степях на юге края.

В 2018 году в Забайкальском крае впервые в рамках федеральной программы "Развитие культуры и туризма" на капитальный ремонт сельских домов культуры были выделены 30 млн рублей. Их распределили между учреждениями в 10 районах.