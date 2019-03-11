Более 600 общественных пространств благоустроят в Якутии к 2024 году

ЯКУТСК, 11 марта. /ТАСС/. Более 600 общественных пространств планируют благоустроить в Якутии к 2024 году благодаря национальному проекту "Жилье и городская среда", сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе правительства республики.

Проект "Формирование комфортной городской среды", направленный на благоустройство общественных пространств и дворов, стартовал в 2017 году по поручению президента РФ Владимира Путина. В настоящее время он входит в состав национального проекта "Жилье и городская среда". Согласно паспорту нацпроекта, число городов с благоприятной средой проживания должно увеличиться к 2024 году на 60%.

"По региональному проекту "Формирование комфортной городской среды на территории Республики Саха (Якутия)" [нацпроекта "Жилье и городская среда"] к 2024 году должно быть благоустроено 605 общественных пространств", - сказано в сообщении.

Как пояснили ТАСС в региональном минстрое, программа включает благоустройство дворов, парков, площадей и скверов.

Якутия в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" реализует три региональных проекта - "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда".