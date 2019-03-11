В кузбасском поселке возобновили строительство школы, остановленное в 2015 году

КЕМЕРОВО, 11 марта. /ТАСС/. Строительство школы с бассейном, остановленное в 2015 году, возобновилось в поселке Металлургов в Новокузнецком районе Кемеровской области, учебное заведение планируется открыть в 2020 году. Об этом сообщил журналистам замглавы региона Алексей Харитонов.

Существующее здание школы не отвечает современным требованиям, в частности по числу мест. Оно рассчитано только примерно на 400 детей, при этом в образовательном учреждении учатся дети из четырех поселков.

"Работы там сейчас уже ведутся, на 2019 год предусмотрено финансирование в размере 236,9 млн рублей, значительную часть средств нам выделил Минсельхоз РФ по программе устойчивого развития сельских территорий, региональный и местный бюджет тоже поучаствуют. <...> Готовность объекта на сегодня составляет 35,5%, за два года нам нужно освоить еще 65% и в 2020 году школу сдать", - сказал Харитонов.

По его словам, 187,7 млн рублей на строительство школы будет выделено из федерального бюджета, 36,6 млн - из регионального, 21,5 млн выделит муниципалитет. В 2020 году курировать строительство и финансирование школы будет региональный департамент образования и науки по соглашению с Министерством просвещения РФ.

Школа рассчитана на 528 учеников, в ней будет большой спортивный блок с бассейном, где в свободное от школьных уроков время смогут заниматься плаванием все жители района. Строительство началось еще в 2012 году, но впоследствии было заморожено из-за отсутствия финансирования.

Строительство новых современных школ, в том числе и на селе, является одним из приоритетов национального проекта "Образование". Планируется, что к концу 2023 года в сельских школах и школах поселков городского типа появятся 24,5 тысячи новых учебных мест.