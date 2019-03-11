Первый стационарный кванториум в Приморье должен открыться к 1 сентября

ВЛАДИВОСТОК, 11 марта. /ТАСС/. Первый из пяти стационарных кванториумов Владивостока будет создан на базе Дворца детского творчества к 1 сентября 2019 года. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба администрации Приморья.

Детский технопарк "Кванториум" будет вести образовательную работу по программам естественно-научной и технической направленности. Национальным проектом "Образование" предусмотрено создание пяти кванториумов на территории Приморского края к 2024 году. Их планируется открыть в городах с численностью населения более 60 тыс. человек.

"Этот объект (первый кванториум) должен открыться во Владивостоке в помещении городского Дворца детского творчества к 1 сентября текущего года. Финансирование на указанный проект уже предусмотрено и в федеральном, и в краевом бюджетах", - говорится в сообщении по итогам совещания губернатора Олега Кожемяко с руководителями органов исполнительной власти.

Как доложили главе региона, разработаны две дорожные карты - по капитальному ремонту здания и по оборудованию. Проектно-сметная документация готова, дизайн-проект по всем квантумам (структурные подразделения по разным направлениям) согласован. Ведется работа по подготовке педагогов и учебных планов.

Во исполнение майского указа президента 2018 года были разработаны нацпроекты в двенадцати сферах: демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт. Их планируется реализовать до 2024 года.