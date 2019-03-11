Северная Осетия направит около 1 млрд рублей на образование в рамках нацпроекта

ВЛАДИКАВКАЗ, 11 марта. /ТАСС/. Северная Осетия получит в 2019 году около 1 млрд рублей в рамках национального проекта "Образование", сообщила в понедельник ТАСС региональный министр образования и науки Людмила Башарина.

"В 2019 году Северная Осетия получит около 1 млрд рублей в рамках национального проекта "Образование". Средства федерального бюджета будут направлены на строительство новых образовательных объектов, создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей, регионального модельного центра", - сказала министр.

По ее словам, в республике появится 17 центров цифрового и гуманитарного профиля в сельской местности, региональный модельный центр, в 10 школах будет внедрена целевая модель цифровой образовательной среды, а в системе дополнительного образования будет создано 25 тыс. дополнительных мест. В соответствии с планами, будет обновлена материально-техническая база коррекционной школы-интерната для глухих, слабослышащих и позднооглохших детей. В частности, кабинеты психолога, дефектолога и логопеда будут оснащены современным оборудованием, коррекционно-развивающими и дидактическими средствами.

Министр также отметила, что Северная Осетия оказалась в числе первых 12 субъектов РФ, где в 2019 году будет создан центр опережающей профподготовки.

В рамках нацпроекта "Образование" в республике в 2019 году начнется строительство новых школ во Владикавказе и Моздоке. Кроме того, во Владикавказе будет введена в эксплуатацию школа на 1100 мест.