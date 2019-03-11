Две лаборатории в рамках нацпроекта "Наука" созданы в новосибирском институте

НОВОСИБИРСК, 11 марта. /ТАСС/. Новосибирский Институт физики полупроводников (ИФП) СО РАН организовал в рамках реализации национального проекта "Наука" две лаборатории, которые займутся нанотехнологиями и оптическим измерением объектов небольших размеров. Об этом сообщил ТАСС в понедельник заместитель директора ИФП по научно-организационной работе Александр Каламейцев.

"У нас были созданы две лаборатории: лаборатория ближнепольной оптической спектроскопии и наносенсорики, а также лаборатория нанотехнологий и наноматериалов", - сказал он.

Лаборатории были созданы на базе ведущих в институте направлений. Обе имеют несколько профильных грантов Российского научного фонда и Российского фонда фундаментальных исследований. В состав каждой из лабораторий войдут по 10 сотрудников института.

Лаборатория нанотехнологий и наноматериалов займется разработкой нанотехнологических решений для создания новых материалов и их применения в фотонике, электронике и медицине. "Основная область исследований лаборатории ближнепольной оптической спектроскопии и наносенсорики - разработка методов установления оптических свойств различных органических и неорганических наноструктур методами спектроскопии. Суть лаборатории - в разработке методов оптического измерения маленьких объектов", - отметил замдиректора.

Национальный проект "Наука" предполагает, что к 2024 году Россия войдет в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки. В бюджет нацпроекта заложено 636 млрд рублей. До 2024 года будет обновлено 50% всей приборной базы, более половины научных сотрудников будут составлять молодые специалисты в возрасте до 39 лет.