Два предприятия Ставрополья начали внедрение бережливых технологий производства

СТАВРОПОЛЬ, 11 марта. /ТАСС/. Два предприятия Ставропольского края начали внедрение технологии бережливого производства для повышения производительности труда в рамках нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости". Работа идет при поддержке специалистов Федерального центра компетенций (ФЦК) в сфере производительности труда, сообщает в понедельник пресс-служба министерства экономического развития края.

"Первыми предприятиями, куда прибыли эксперты, стали завод "Атлант" из Изобильного и кочубеевская фабрика "Шоколенд". В конце марта заканчивается первый этап реализации программы в этих компаниях. А эксперты продолжат свою работу в "Баксанском бройлере" и "Арнесте", - говорится в сообщении.

На предприятиях вводятся дополнительная стандартизация, модернизируются технологические процессы, в работу включаются и сами сотрудники - они предлагают свои идеи для повышения производительности труда. Как отмечается в сообщении, на фабрике "Шоколенд" производительность труда в одном из пилотных подразделений удалось поднять уже на 15%.

Фабрика "Шоколенд" в Ставропольском крае занимается производством кондитерских изделий, "Атлант" специализируется на выпуске электрических соединителей, "Ставропольский бройлер" производит мясо птицы, "Арнест" - аэрозольную косметику и бытовую химию. В общей сложности до 2024 года в регионе планируется вовлечь в проект 136 предприятий.

"На Ставрополье есть предприятия-первооткрыватели. На них уже внедряются эталонные участки производства, ведется переобучение кадров и достигнуты первые результаты. В дальнейшем это позволит сократить финансовые потери при выпуске продукции, тем самым повысить конкурентоспособность экономики края в целом", - цитирует пресс-служба министра Валерия Сизова.

Нацпроект "Производительность труда и поддержка занятости" является продолжением одноименного приоритетного проекта, который реализовывался с 2017 года. Ключевой целью нацпроекта является ускорение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики (обрабатывающие производства, сельское хозяйство, транспорт, торговля и строительство) до 5% в год к 2024 году против 1,4% в 2018 году.