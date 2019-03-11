Почти 30 детсадов построят в Челябинской области за три года

ЧЕЛЯБИНСК, 11 марта. /ТАСС/. Запланированное до конца 2021 года в Челябинской области строительство 29 детских садов по нацпроекту "Демография" позволит решить проблему нехватки мест для детей в возрасте до трех лет, сообщил в понедельник ТАСС пресс-секретарь губернатора региона Дмитрий Федечкин.

По данным властей, в Челябинской области все дети в возрасте от трех до семи лет обеспечены местами в дошкольных учреждениях. А дети в возрасте до трех лет вынуждены ждать своей очереди: в среднем по области только 74% из них обеспечены местами в детских садах.

"С 2019 по 2021 год в Челябинской области будет построено еще 29 детских садов по национальному проекту "Демография", на строительство которых запланировано финансирование в размере 2,5 млрд рублей из областного и 2,1 млрд рублей из федерального бюджета. Это позволит решить проблему нехватки мест", - сказал собеседник агентства.

По словам Федечкина, всего с 2000 года в Челябинской области построено 95 дошкольных образовательных организаций. "Последние пять лет стали беспрецедентными по объему строительства: в эксплуатацию введено 75 детских садиков. По показателю охвата дошкольным образованием область занимает первое место в Уральском федеральном округе и входит в первую десятку регионов России", - отметил он.

Нацпроект "Демография" является продолжением части приоритетных проектов из направления "Здравоохранение", в том числе "Формирование здорового образа жизни", реализуемого с 2017 года. Паспорт нацпроекта был утвержден президиумом Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам 3 сентября 2018 года, реализация началась 1 января 2019 года.