Двенадцать школ на 12 тыс. мест построят в Екатеринбурге до конца 2021 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 марта. /ТАСС/. Двенадцать школ на 12 тыс. учебных мест построят в Екатеринбурге до конца 2021 года. Об этом сообщает в понедельник администрация Екатеринбурга.

"Строители уже возводят три школы в общей сложности на 4 тыс. мест. В ближайшее время муниципалитет проведет необходимые конкурсные процедуры на строительство еще пяти школ на 3 тыс. 200 мест. Кроме того, в стадии проектирования находятся четыре школы на 4 тыс. 900 мест. Они будут построены до конца 2021 года", - говорится в сообщении.

В тексте указано, что три уже строящиеся школы будут сданы в 2020 году, еще две, которые реконструируются, будут сданы в 2019 и 2020 годах. В 2018 году была введена в эксплуатацию школа в микрорайоне Академический, завершена реконструкция гимназии №39.

Согласно паспорту регионального проекта "Современная школа", в рамках нацпроекта "Образование" в 2019 - 2021 годах на создание новых учебных мест в столице Урала планируется потратить почти 14,7 млрд рублей.

Во исполнение майского указа президента 2018 года были разработаны нацпроекты в двенадцати сферах: демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт. Их планируется реализовать до 2024 года.

Бюджет на реализацию нацпроекта составит почти 784,5 млрд рублей. Куратором проекта назначена зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, руководителем - министр просвещения РФ Ольга Васильева.