Свердловские власти откроют в Нижнем Тагиле центр поддержки малого бизнеса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 марта. /ТАСС/. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) откроет в городе Нижний Тагил центр "Мой бизнес" с целью повышения доступности областных и федеральных программ поддержки малого и среднего бизнеса. Об этом сообщает в понедельник региональный департамент информационной политики.

"Бизнес моногородов должен получить не менее 10% от оказываемой в регионе поддержки. Нижний Тагил - монопрофильная территория и второй по размеру город в области, поэтому здесь силами СОФПП будет открыт центр "Мой бизнес", который будет действовать по принципу "одного окна"", - говорится в сообщении со ссылкой на министра инвестиций и развития Свердловской области Викторию Казакову.

По данным властей региона, по итогам 2018 года финансовую поддержку из областного бюджета получили порядка 0,3% компаний, работающих в сегментах малого и среднего бизнеса Нижнего Тагила. "Наша цель - увеличить этот показатель до 10-15%", - говорится в сообщении со ссылкой на заместителя директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерия Пиличева.

Национальный проект по поддержке малого и среднего бизнеса, который будет реализован в России с 2019 по 2024 годы, предполагает реализацию мер по льготному кредитованию бизнеса, поддержке экспортеров, а также совершенствованию системы государственных закупок.