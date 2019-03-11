Более 70 млн рублей будет выделено на создание "Кванториума" в Кургане в 2019 году

ТАСС, 11 марта. Первый в Курганской области детский технопарк "Кванториум" планируют открыть в столице региона до конца 2019 года, на его создание выделено более 70 млн рублей из федерального бюджета. Об этом сообщил в понедельник ТАСС директор департамента образования и науки Курганской области Эдуард Абрамов.

"Кванториум" будет вести образовательную работу по программам естественно-научной и технической направленности. Национальным проектом "Образование" предусмотрено создание двух "Кванториумов" на территории Курганской области, одного в Кургане и одного в Шадринске.

"В год на постоянной основе обучение в "Кванториуме" будут проходить 800 детей. Еще около 3,5 тысячи школьников примут участие в массовых мероприятиях. В рамках нацпроекта "Образование" на создание детского технопарка выделено более 70 млн рублей, из них около 1,5 млн рублей - из областного бюджета", - сказал Абрамов

Директор департмента добавил, что технопарк "Кванториум" будет работать по нескольким направлениям: хай-тек лаборатория, биоквантум, аэроквантум, автоквантум, IT-квантум, робоквантум. "Учиться в новом учреждении смогут дети в возрасте от шести до восемнадцати лет", - уточнил он.