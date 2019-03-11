В Курской области пройдут переподготовку более 400 жителей предпенсионного возраста

КУРСК, 11 марта. /ТАСС/. Свыше 400 жителей Курской области предпенсионного возраста в рамках реализации национального проекта "Демография" повысят квалификацию или получат дополнительное профессиональное образование в 2019 году. Соответствующее постановление и основные этапы программы обучения опубликованы в понедельник на официальном сайте администрации региона.

"Специальная программа разработана в целях реализации на территории Курской области федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография" <…>. До конца 2019 года планируется осуществить профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование не менее 438 граждан предпенсионного возраста", - говорится в постановлении.

Участниками программы смогут стать как работающие в каких-либо организациях жители региона предпенсионного возраста, так и те, кто находится в поиске работы. Исходя из этого, участников включат в программу по направлениям, представленным работодателями или же органами служб занятости. Кроме того, для жителей области предусмотрят выплаты стипендий при отсутствии основного места работы, а для уже занятых - возможность дистанционного обучения без отрыва от основной деятельности.

В процессе организации обучения планируется сформировать перечень наиболее востребованных профессий на региональном рынке труда, актуализировать банк образовательных программ области. Всего же до 2024 года обучение пройдут более 2,6 тыс. человек, на эти цели будет направлено свыше 179 млн рублей.