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Самый большой в Архангельской области детский технопарк открылся в Коряжме

В новом технопарке школьники смогут заниматься судомоделированием, радиосвязью, картингом и робототехникой

АРХАНГЕЛЬСК, 11 марта. /ТАСС/. Самая большая технозона Детского арктического технопарка Архангельской области открылась в Коряжме. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба администрации региона.

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"В Коряжме открылась технозона детского арктического технопарка. Технозона объединила в себе 14 направлений, ориентированных на технические и естественнонаучные отрасли. По этому показателю площадка детского технопарка в Коряжме стала самой большой в регионе", - говорится в сообщении.

В технозоне школьники смогут изучать основы судомоделирования, заниматься картингом, радиосвязью, робототехникой и техническим моделированием. Технозона открыта на базе Дома детского творчества средней школы №1. Детский технопарк в регионе создается в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка", объявленного президентом РФ Владимиром Путиным.

Это шестая технозона, открытая в регионе. "Следующим этапом станет открытие в этом году первого в регионе кванториума - это уже более высокий уровень по привлечению детей к занятию техническими науками. Кванториум будет открыт в Северодвинске", - рассказали ТАСС в пресс-службе регионального министерства образования. Кванториум будет открыт в рамках реализации нацпроекта "Образование".

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