В Тамбовской области в конце 2019 года заработает Региональный центр компетенций

ТАМБОВ, 11 марта. /ТАСС/. Региональный центр компетенций (РЦК), занимающийся распространением лучших практик по повышению производительности труда, будет открыт в сентябре 2019 года в Тамбовской области. Об этом сообщил в понедельник ТАСС замначальника управления экономической политики Тамбовской области Максим Пахомов.

"В сентябре этого года в рамках нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости" в Тамбове будет открыт Региональный центр компетенций. Специалисты центра будут заниматься тиражированием эффективных методик в области повышения производительности труда на предприятиях региона", - сказал Пахомов.

В качестве примера он привел японскую системы кайдзен, которую называют "бережливым производством" - она помогает работникам повышать заинтересованность в результатах своей работы, найти новые способы снижения издержек, сократить количество брака, повысить безопасность труда и улучшить эргономику рабочих мест на производстве.

Как уточнил Пахомов, что на создание и обеспечение эффективного функционирования центра будет потрачено около 15,9 млн рублей, средства выделят из федерального бюджета. Обучение в нем смогут пройти более 500 сотрудников.

Ранее сообщалось, что в Тамбовской области участниками нацпроекта "Повышение производительности труда и поддержка занятости" до 2024 года станут 53 предприятия. В настоящий момент в программу заявились 11 из них. В течение первых трех лет производительность труда на предприятиях-участниках программы должна повыситься не менее чем на 30%.

Нацпроект "Производительность труда и поддержка занятости" является продолжением одноименного приоритетного проекта, который реализовывался с 2017 года. Ключевой целью нацпроекта является ускорение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики (обрабатывающие производства, сельское хозяйство, транспорт, торговля и строительство) до 5% в год к 2024 г. против 1,4% в 2018 году.