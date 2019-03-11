Во Владимирской области построят не менее пяти школ в рамках нацпроекта

ВЛАДИМИР, 11 марта. /ТАСС/. По меньшей мере пять школ будут построены во Владимирской области в 2019 году в рамках нацпроекта "Образование". Об этом в понедельник ТАСС сообщили в департаменте образования региона.

"В 2019 году планируется завершить работы и ввести в эксплуатацию среднюю школу на 550 мест в Кольчугино, продолжить работы по строительству средней школы на 1 тыс. мест в Собинке", - сказали в департаменте. Кроме того, планируется начать строительство школ в деревне Купреево Гусь-Хрустального района (на 132 учащихся) и в Камешкове (на 675 мест), которые планируется ввести в 2020 году. В 2021 году планируется сдать школу на 1,1 тыс. мест в микрорайоне Коммунар Владимира.

Всего в 2019 году на строительство школ планируется направить более 729 млн рублей, в том числе 348,7 млн из федерального бюджета, отметили в департаменте.

Также запланировано проведение капремонта в школах Коврова, Мурома, Александровского и Киржачского районов и повышение эффективности использования имеющихся помещений в школах Владимира, Струнина и Александрова.

Как уточнили ТАСС в департаменте образования региона, в области действуют 364 государственные и муниципальные школы, в которых обучаются 141,5 тыс. человек. При этом более 20% школ обучают детей в две смены. Для перехода на обучение в одну смену к 2024 году в области планируется создать не менее 18,2 тыс. новых мест.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 по 2024 годы. Проект, общий бюджет которого составит почти 784,5 млрд рублей, призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Куратором проекта назначена заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, руководителем - министр просвещения РФ Ольга Васильева.