На Урале на ремонт культурно-досуговых учреждений в 2019 г. выделили более 30 млн рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 марта. /ТАСС/. Власти Свердловской области выделили более 30 млн рублей на ремонт культурно-досуговых учреждений в селах, поселках и деревнях в рамках программы регионального проекта "Обеспечение качества нового уровня развития инфраструктуры" (проект "Культурная среда", входит в нацпроект "Культура") на 2019 год. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе регионального министерства культуры.

"Деньги выделены на 2019 год на ремонт семи культурно-досуговых учреждений в Свердловской области в 2019 году по проекту "Культурная среда". Сумма состоит из бюджетов трех уровней - федерального, областного и муниципального: 16,88 млн рублей - это федеральные деньги, 13,9 млн рублей - это область и местные. Общая сумма - более 30,5 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

В региональном минкульте уточнили, что учреждения находятся в селах, поселках и деревнях региона. "Три дома культуры в Алапаевском муниципальном образовании, дом культуры в Режевском городском округе, еще два - в Тавдинском городском округе и детско-юношеский досуговый центр в Североуральском городском округе", - пояснили в министерстве.

Проект "Культурная среда" направлен на повышение качества жизни населения путем модернизации инфраструктуры культуры от организаций, имеющих государственное значение, до сельских организаций культуры. Все объекты формируют культурное пространство Свердловской области и являются неотъемлемой частью единого культурного пространства РФ.

Нацпроект "Культура" реализуется во исполнение указа президента РФ Владимира Путина о национальных целях и стратегических задачах развития страны на период до 2024 года. Он включает федеральные проекты "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура".