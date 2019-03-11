Около 2 млрд рублей направят на поддержку предпринимателей Пензенской области

ТАСС, 11 марта. Власти Пензенской области рассчитывают получить из бюджета РФ порядка 2 млрд рублей на поддержку бизнеса в 2019-2024 годах для реализации задач нацпроекта "Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Средства выделят на субсидии и льготы, а также обучение жителей региона основам и специфике бизнеса, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе правительства области.

Среди целей нацпроекта - доступность льготного кредитования для предпринимателей, вовлечение населения в предпринимательскую деятельность и обучение навыкам предпринимательской деятельности.

"Пензенская область участвует в реализации пяти федеральных проектов по развитию малого и среднего бизнеса. В рамках нацпроектов Пензенской области будет выделено 2 млрд рублей в 2019-2024 годах", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, в частности, "предполагается выделение льгот и субсидий предпринимателям, проведение различных тренингов и семинаров, встреч для обмена опытом". "К обучающим мероприятиям мы планируем привлекать известных бизнесменов, имеющих большой практический опыт", - отметила она, добавив, что в 2019 году регион на эти цели получил 576 млн рублей.

Нацпроект разработан Минэкономразвития РФ для достижения целей, которые поставил президент России Владимир Путин в майском указе. Структура национального проекта включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.