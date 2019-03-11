Более 1 млрд рублей выделят на ремонт дорог Волгоградской агломерации в 2019 году

ВОЛГОГРАД, 11 марта. /ТАСС/. Более 1 млрд рублей планируется направить на развитие дорожной сети Волгоградской агломерации - города Волгоград, Волжский, Краснослободск и три райцентра - в 2019 году в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе администрации Волгограда.

В прошлом году в Волгограде по федеральной программе "Безопасные и качественные дороги" провели комплексную реконструкцию 62 дорожных объектов. В 2019 году запланировано обновление еще 39.

"В этом году финансирование дорожной сферы Волгоградской агломерации составит при поддержке федерального центра в рамках нацпроекта более 1 млрд рублей. Это примерно на том же уровне, что в пришлом году", - сказал представитель администрации.

Он пояснил, что в 2019 году больше внимания планируется уделить строительству новых дорог, обустройству инженерных сетей и тротуаров, что требует значительного финансирования. "Поэтому самих объектов намного меньше, а средств примерно столько же", - уточнил представитель пресс-службы. По его словам, среди наиболее затратных и масштабных проектов - строительство большого участка автомобильной дороги в Кировском районе Волгограда и продолжение реконструкции основных соединительных выездов из города.

По данным администрации Волгограда, с 2014 года регионе к нормативному состоянию приведено порядка 3,5 млн кв. м дорожного полотна - это 63% городских дорог. К 2024 году этот показатель планируется довести до 85%.

Нацпроект охватит 104 города, формирующих агломерации, 83 субъекта России. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) доля дорог регионального значения в нормативном состоянии должна вырасти с 43,1% до 50,9%, вдвое планируется увеличить (до 85%) протяженность дорог городских агломераций в нормативном состоянии. Финансирование нацпроекта со стороны регионов РФ за шесть лет составит более 4 трлн рублей, федеральный бюджет направит более 440 млрд рублей.