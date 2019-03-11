Псковская область направит более 6 млрд рублей на реализацию нацпроектов в 2019 году

ПСКОВ, 11 марта. /ТАСС/. Власти Псковской области в 2019 году направят на реализацию национальных проектов 6,1 млрд рублей, сообщается на сайте правительства региона.

"В Псковской области утвержден 51 региональный проект по 11 ключевым направлениям развития Российской Федерации до 2024 года. На их реализацию в 2019 году областным бюджетом предусмотрено 6,1 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Выделяемые средства будут направлены на реализацию нацпроектов "Образование", "Здравоохранение", "Демография", "Международная кооперация и экспорт", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Цифровая экономика" и "Экология".

По информации пресс-службы, финансирование социального блока в 2019 году составит порядка 3 млрд дублей, половина из них будет направлена на проект "Образование", в рамках которого в этом году будет сдано четыре новых детских сада и ясельные группы в Пскове и Великих Луках, также будет построена новая школа в городе Дно и начат капремонт во втором корпусе школы № 6 в Великих Луках.

В 2019 году на реализацию нацпроекта "Цифровая экономика" будет направлено 2,4 млрд рублей, на "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" - 457 млн рублей, "Международная кооперация и экспорт" - порядка 60 млн рублей, "Экология" - более 306 млн рублей.

Национальные проекты по 12 направлениям, в частности, демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, были разработаны в соответствии с указом президента РФ о национальных целях и стратегических задачах развития РФ до 2024 года.