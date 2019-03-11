В Татарстане откроют порядка 30 детских садов в 2019 году

КАЗАНЬ, 11 марта. /ТАСС/. Порядка 30 новых детских садов на 3090 ясельных мест будут созданы в Татарстане в 2019 году в рамках реализации национального проекта "Демография", сообщили ТАСС в пресс-службе министерства образования и науки региона.

"В рамках регионального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" национального проекта "Демография" планируется создать к концу 2019 года дополнительно 3090 ясельных мест путем строительства 29 детских садов", сообщили в пресс-службе.

К концу 2021 года в республике планируется создать 5 тыс. мест для детей в возрасте от полутора до трех лет благодаря строительству 49 детсадов.

"Создание новых ясельных мест в Татарстане будет способствовать достижению показателя регионального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" нацпроекта "Демография" по доступности дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет, проживающих в регионе, в 2021 году - 100%", - подчеркнули в пресс-службе.

Во исполнение майского указа президента РФ Владимира Путина были разработаны нацпроекты в 12 сферах: демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт. Их планируется реализовать до 2024 года.

Нацпроект "Демография" включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни".