Архангельский научно-образовательный центр сосредоточится на разработках для судостроения

АРХАНГЕЛЬСК, 11 марта. /ТАСС/. Научно-образовательный центр (НОЦ) Архангельской области и Ненецкого автономного округа по направлению "Новые материалы и технологии для Арктики" будет вести разработки для судоремонта и судостроения и проекты по добыче полезных ископаемых на арктическом шельфе. Об этом в понедельник ТАСС сообщила ректор Северного Арктического федерального университета Елена Кудряшова.

Всего в России до 2024 года, согласно майскому указу президента РФ, должно появиться 15 научно-образовательных центров, создаваемых в рамках нацпроекта "Наука". Первые пять из них должны быть созданы до июня 2019 года.

"Создаваемый НОЦ будет решать задачи на прорывных направлениях по созданию новых материалов и технологий, востребованных не только в стране, но и на мировом уровне. Прежде всего, это исследования и разработки для предприятий судостроения и судоремонта, это весь комплекс работ, связанных с добычей и транспортировкой полезных ископаемых на арктическом шельфе, начиная от оценки экологических рисков, разработки и использования технологий глубоководных работ, подготовки морской арктической техники, добывающих комплексов", - рассказала Кудряшова. В сферу перспективных направлений центра включены задачи логистики для оптимизации доставки грузов по Северному морскому пути в интересах добывающих компаний, Министерства обороны РФ.

По словам собеседницы агентства, создание в Архангельске научно-образовательного центра поддерживают ведущие образовательные и научные организации, предприятия, работающие в Арктике. "Среди них Северный государственный медицинский университет, столичные вузы - МФТИ, МИФИ, МГТУ имени Н. Э. Баумана, МАИ, Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики имени академика Н. П. Лаверова РАН, нацпарк "Русская Арктика", Курчатовский институт, ЦНИИ конструкционных материалов "Прометей", ЦКБ "Рубин" и "Онега", индустриальные партнеры - судостроительные заводы "Севмаш" и "Звездочка", Архангельский ЦБК, Группа "Илим" и многие другие", - добавила ректор.

Национальный проект "Наука" предполагает, что к 2024 году Россия войдет в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки. В бюджет нацпроекта заложено 636 млрд рублей. До 2024 года будет обновлено 50% всей приборной базы, более половины научных сотрудников будут составлять молодые специалисты в возрасте до 39 лет.