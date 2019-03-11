Регионы России поделятся лучшими практиками цифровизации на форуме в Курске

КУРСК, 11 марта. /ТАСС/. Регионы России расскажут об успешном опыте внедрения цифровых платформ в различных сферах жизни в ходе Среднерусского экономического форума в Курске, сообщил ТАСС врио главы Курской области Роман Старовойт.

"Очень разные по своему нынешнему состоянию регионы в этой части, есть продвинутые регионы - Москва, Московская область, Татарстан, а есть отстающие в этом вопросе. Мы хотели бы, чтобы на нашей площадке [форума] можно было представить лучшие практики", - сказал Старовойт.

В Курской области к активному внедрению цифровых сервисов приступят уже в 2019 году - запланировано поэтапное внедрение передовых цифровых технологий, платформенных решений "Умный город", "Умный регион". В частности, готовится внедрение цифровых технологий управления объектами комплекса ЖКХ и обеспечения комплексной безопасности жителей региона. До 2020 года в области также создадут сеть "умных" поликлиник, подключенных ко всем электронным сервисам.

В рамках СЭФ-2019 в этом году также обсудят лучшие практики по реализации проектов в области обеспечения безопасности дорожного движения, программы "Безопасный город", проектов в сфере взаимодействия с общественностью - "Активный гражданин", "Управляем вместе". Темой международного форума, который соберет в этом году более 2 тыс. участников, в том числе представителей российских регионов, федеральных министерств и ведомств, бизнеса станет "Цифровой регион".

Национальный проект "Цифровая экономика" разработан в рамках реализации указа президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года". В нацпроект включены шесть федеральных проектов: "Информационная инфраструктура", "Цифровые технологии", "Цифровое государственное управление", "Нормативное регулирование цифровой среды", "Кадры для цифровой экономики" и "Информационная безопасность". Всего на исполнение нацпроекта планируется потратить более 1,63 трлн рублей.