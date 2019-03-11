Около 32 млн рублей потратят на реконструкцию объектов водоснабжения в Ярославской области

ЯРОСЛАВЛЬ, 11 марта. /ТАСС/. Власти Ярославской области в 2019 году потратят около 32 млн рублей на реконструкцию объектов питьевого водоснабжения по национальному проекту "Экология". Об этом сообщила журналистам пресс-служба правительства региона.

"В этом году реконструкция объектов питьевого водоснабжения продолжится. На эти цели предусмотрено около 32 млн рублей, из которых из федерального бюджета - 30,5 млн, из областного - 1,27 млн. До 1 мая необходимо завершить инвентаризацию объектов водоснабжения", - цитирует пресс-служба и. о. директора областного департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Александра Николаева.

По федеральному проекту "Чистая вода", входящему в нацпроект "Экология", в Ярославской области уже завершено строительство централизованной системы водоснабжения в Рыбинском районе, а также системы водоотведения в Ростовском районе.

Как отмечает пресс-служба, до 2021 года планируется построить станцию водоочистки и насосную станцию в рабочем поселке Красные Ткачи. Очистные сооружения водоснабжения будут построены в Переславле-Залесском, реконструкция системы водоснабжения запланирована в Гаврилов-Ямском районе.

Нацпроект "Экология" разработан в рамках реализации майского указа президента РФ Владимира Путина. В нацпроект включены 11 подразделов: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий".