Финансирование программы благоустройства Петербурга увеличат до 4 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 марта. /ТАСС/. Власти Санкт- Петербурга увеличили финансирование программы комплексного благоустройства общественных и внутридворовых территорий в 2019 году более чем в 1,5 раза. С учетом поправки врио губернатора Александра Беглова на эти цели будет выделено около 4 млрд рублей, сообщили в пресс-службе городской администрации после совещания по вопросам благоустройства.

"На комплексное благоустройство в 2019 году Петербург направляет 4 млрд рублей. Финансирование объектов комплексного благоустройства было увеличено поправкой временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга на 2,5 млрд рублей", - говорится в сообщении пресс-службы Смольного. Средства будут направлены на благоустройство садов, парков, бульваров, дворов и общественных пространств.

Программа формирования комфортной городской среды входит в нацпроект "Жилье и городская среда". Она предполагает ежегодный рост количества благоустроенных общественных пространств, индекс качества и комфортности городской среды должен вырасти на 30%.

В программу благоустройства в Петербурге на 2019 год включены сад у Ивановского карьера в Невском районе, сквер на Торжковской улице в Приморском районе, бульвар на проспекте Юрия Гагарина в Московском районе, Малый Ильинский сад в Красногвардейском районе, озеро Гореловское в Красносельском районе, пляж "Дубковский" в Курортном районе, сквер на углу Мытнинской и 8-й Советской улиц в Центральном районе. Планируется также модернизировать семь пришкольных стадионов. Муниципальным образованиям в рамках программы поручено привести в порядок 310 дворов - речь идет о комплексном благоустройстве дворовых территорий, внутриквартальных скверов, зон отдыха, спортивных площадок.

Беглов поручил больше внимания уделять пространствам, примыкающим к воде - открывать их для людей и приводить в порядок береговую линию Невы, Карповки и других петербургских рек и каналов. Он также считает, что необходимо создавать общественные пространства, которые будут востребованы жителями города круглогодично. Для этого на таких площадках должно быть проведено освещение, озеленение, установлены малые архитектурные формы.