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Финансирование программы благоустройства Петербурга увеличат до 4 млрд рублей

Программа благоустройства города входит в нацпроект "Жилье и городская среда"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 марта. /ТАСС/. Власти Санкт- Петербурга увеличили финансирование программы комплексного благоустройства общественных и внутридворовых территорий в 2019 году более чем в 1,5 раза. С учетом поправки врио губернатора Александра Беглова на эти цели будет выделено около 4 млрд рублей, сообщили в пресс-службе городской администрации после совещания по вопросам благоустройства.

"На комплексное благоустройство в 2019 году Петербург направляет 4 млрд рублей. Финансирование объектов комплексного благоустройства было увеличено поправкой временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга на 2,5 млрд рублей", - говорится в сообщении пресс-службы Смольного. Средства будут направлены на благоустройство садов, парков, бульваров, дворов и общественных пространств.

Программа формирования комфортной городской среды входит в нацпроект "Жилье и городская среда". Она предполагает ежегодный рост количества благоустроенных общественных пространств, индекс качества и комфортности городской среды должен вырасти на 30%.

В программу благоустройства в Петербурге на 2019 год включены сад у Ивановского карьера в Невском районе, сквер на Торжковской улице в Приморском районе, бульвар на проспекте Юрия Гагарина в Московском районе, Малый Ильинский сад в Красногвардейском районе, озеро Гореловское в Красносельском районе, пляж "Дубковский" в Курортном районе, сквер на углу Мытнинской и 8-й Советской улиц в Центральном районе. Планируется также модернизировать семь пришкольных стадионов. Муниципальным образованиям в рамках программы поручено привести в порядок 310 дворов - речь идет о комплексном благоустройстве дворовых территорий, внутриквартальных скверов, зон отдыха, спортивных площадок.

Беглов поручил больше внимания уделять пространствам, примыкающим к воде - открывать их для людей и приводить в порядок береговую линию Невы, Карповки и других петербургских рек и каналов. Он также считает, что необходимо создавать общественные пространства, которые будут востребованы жителями города круглогодично. Для этого на таких площадках должно быть проведено освещение, озеленение, установлены малые архитектурные формы.

Теги
Беглов, Александр ДмитриевичРоссияСанкт-Петербург
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